Ученые: ношение масок снижает риск заражения коронавирусом на 80%

Эксперименты японских ученых подтвердили пользу медицинских масок как для того, чтобы не заразиться вирусом самому, так и для того, чтобы не заразить им окружающих. Результаты исследования опубликовал научный журнал mSphere, сообщает телеканал NHK.

Чтобы выяснить, насколько медицинские маски эффективно предотвращают распространение коронавирусной инфекции, японские ученые поставили в изолированном пространстве две головы манекенов лицом к лицу на расстоянии 50 см друг от друга. На обоих манекенах ученые закрепили специальные датчики. Одна голова "вдыхала" окружающий воздух, а вторая выбрасывала в него коронавирус нового типа вместе со слюной, имитируя покашливание.

Матерчатая маска на "вдыхающем" манекене задерживала 17% частиц вируса, хирургическая трехслойная – на 47%. Для респиратора типа №95 этот показатель был максимален – 79%.

Если же матерчатую или хирургическую маску надевали на "покашливающую" голову, они задерживали не более 70% вирусных частиц.

Такой эксперимент с использованием коронавируса был проведен впервые, рассказал журналистам руководитель группы исследователей профессор Ёсихиро Каваока. "Наши опыты показали, – отметил он, – что ношение масок в период пандемии очень важно, однако не нужно в них чрезмерно верить".