США ввели санкции против лиц, связанных с «Хезболлой» и КСИР

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список двух представителей ливанской партии «Хезболлах», а также посла Ирана в Ираке и три организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Управление вносит сегодня (22 октября) в санкционный список двух представителей центрального совета «Хезболлах». Центральный совет ответственен за избрание в совет шуры, который формирует политику и контролирует все аспекты деятельности «Хезболлах», включая военную. Управление вносит в список представителей руководства партии Набиля Каука и Хасана аль-Багдади», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Кроме того, американские власти подвергают односторонним санкциям нынешнего посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди. США считают, что посол был близким советником командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, убитого в ходе американской операции в январе этого года.

В ведомстве также приписывают трем иранским организациям, среди которых «Международный союз виртуальных медиа» и «Исламский союз радио и телевидения», вмешательство в американский избирательный процесс 2020 года.