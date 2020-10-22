«Проводящая политику террора Армения в разное время организовывала на территории нашей страны более 30 террористических актов». Об этом говорится в обращении МВД к гражданам страны.

«В случае обнаружения подозрительных предметов, сообщайте на службу «102» или патрулирующим поблизости сотрудникам полиции. Не стоит забывать, что мы имеем дело с коварным врагом. Сплотим наши ряды для общей цели - Победы. Карабах - это Азербайджан!», - говорится в обращении.