ООН о переговорах по Карабаху в Вашингтоне

Организация Объединенных Наций поддерживает любые дипломатические усилия, направленные на деэскалацию конфликта вокруг Нагорного Карабах а и способствующие возобновлению переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт ООН, об этом заявил пресс-секретарь ООН, комментируя предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США Майклом Помпео.

Отметим, что встреча состоится в Вашингтоне 23 октября. Для участия в ней в столицу США прибыли министры иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик напомнил, что с начала обострения конфликта генеральный секретарь Антониу Гутерриш поддерживал контакты с главами внешнеполитических ведомств обеих стран.

В ООН неоднократно призывали обе стороны остановить кровопролитие и возобновить переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы – России, США и Франции. Встреча в Вашингтоне будет проходить при участии одного из сопредседателей, отметил Дюжаррик.