Рамин Гулузаде: «Армянские провокации препятствуют развитию ИКТ во всем регионе»
В рамках международного мероприятия ITU Virtual Digital World 2020, при совместной организации Международного союза электросвязи (МСЭ) и Вьетнама, прошел «круглый стол» на уровне министров.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, видеомероприятие, в котором приняли участие официальные лица сферы ИКТ из многих стран-членов МСЭ, было посвящено роли цифровых технологий в период пандемии и постпандемии COVID-19.
Мероприятие началось со вступительных слов генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао, министра информации и связи Вьетнама Нгуен Мань Хунга и директора Бюро радиосвязи МСЭ Марио Маниевича.
Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде выступил на «круглом столе», на котором обсуждалось влияние пандемии COVID-19 на цифровое развитие на глобальном и национальном уровнях. В своем выступлении министр подробно рассказал о проделанной в нашей стране работе по борьбе с COVID-19 и минимизации воздействия пандемии.
Рамин Гулузаде отметил, что в период пандемии граждане также были обеспечены качественными транспортными, почтовыми и телекоммуникационными услугами, а также интернетом и мобильной связью. Устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры была повышена в соответствии со спросом.
Министр подчеркнул, что государственные структуры создали новые информационные системы, а также специальные веб-сайты, мобильное приложение, используемое в качестве системы уведомлений граждан, и систему отслеживания зараженных людей.
«В период пандемии в сфере образования мы начали реализацию проекта Connected Schools и с целью оказания услуг видеоконференции структурам внедрение проекта Connected Government», - отметил Рамин Гулузаде.
Министр заявил, что в настоящее время Азербайджан борется на двух фронтах: «Наряду с пандемией, мы предпринимаем необходимые шаги в ответ на провокации и агрессию Армении, которые препятствуют развитию ИКТ во всем регионе».
Рамин Гулузаде добавил, что из-за недавних военных провокаций Армении телекоммуникационная и ИКТ инфраструктура в нескольких регионах Азербайджана была либо полностью разрушена, либо серьезно повреждена. За последние дни в результате этой агрессии 63 мирных жителя Азербайджана, в том числе дети, были убиты, 293 гражданских лиц получили ранения.
В завершение своего выступления министр отметил, что, несмотря на все эти трудности, правительство Азербайджана продолжит свои усилия по расширению стратегий развития.