Рамин Гулузаде: «Армянские провокации препятствуют развитию ИКТ во всем регионе»

Как сообщили haqqin.az в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, видеомероприятие, в котором приняли участие официальные лица сферы ИКТ из многих стран-членов МСЭ, было посвящено роли цифровых технологий в период пандемии и постпандемии COVID-19.

В рамках международного мероприятия ITU Virtual Digital World 2020, при совместной организации Международного союза электросвязи (МСЭ) и Вьетнама, прошел «круглый стол» на уровне министров.

Мероприятие началось со вступительных слов генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао, министра информации и связи Вьетнама Нгуен Мань Хунга и директора Бюро радиосвязи МСЭ Марио Маниевича.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде выступил на «круглом столе», на котором обсуждалось влияние пандемии COVID-19 на цифровое развитие на глобальном и национальном уровнях. В своем выступлении министр подробно рассказал о проделанной в нашей стране работе по борьбе с COVID-19 и минимизации воздействия пандемии.

Рамин Гулузаде отметил, что в период пандемии граждане также были обеспечены качественными транспортными, почтовыми и телекоммуникационными услугами, а также интернетом и мобильной связью. Устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры была повышена в соответствии со спросом.

Министр подчеркнул, что государственные структуры создали новые информационные системы, а также специальные веб-сайты, мобильное приложение, используемое в качестве системы уведомлений граждан, и систему отслеживания зараженных людей.