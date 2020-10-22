Сообщения об обстреле Азербайджанской армией населенных пунктов Агдере, Ходжавенд и Красный Базар на территории Нагорного Карабаха не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«Напротив, в ночь на 23 октября и сегодня утром вооруженные силы Армении интенсивно обстреляли территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. Наши войска, соблюдающие режим гуманитарного перемирия, сохраняют оперативное преимущество на всем фронте», - говорится в информации.