С чувством большой радости хотим объявить, что ООО «Azercell Telecom» приступило к развертыванию первой инфраструктуры мобильной связи и установлению базовых радиостанций четвертого поколения LTE на освобожденных от вражеской оккупации территориях.

Компания Azercell уверена, что благодаря решительному руководству президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, триумфальный марш нашей героической армии завершится грандиозной победой! И посему, Azercell уже начал работу над покрытием современной мобильной сетью всех освобожденных исторических территорий страны, а также готовится обеспечить их жителей, которые, несомненно, в самом скором времени вернутся в свои родные дома, бесперебойной связью и инновационными услугами. И пусть не останется ни одного уголка Азербайджана без соединения!

Ждите нас в Карабахе! #Gəlirik!

Карабах - это Азербайджан!