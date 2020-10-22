Новые ковид-рекорды в Грузии и Армении

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 1 759, скончались пять человек. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 24 562 случая заражения.

За прошедшие сутки вылечились 350 пациентов (всего 9 751). Скончались 183 человека.

В Армении же число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 73 310, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлено 2 474 новых случая заражения. От осложнений коронавируса в Армении скончались 1145 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 329 человек (плюс 2 за минувшие сутки).