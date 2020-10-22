Руслан Алиев о роли экономической дипломатии в диалоге Азербайджана и России

Торговый представитель Азербайджана в России принимает РБК в офисе торгпредства на Тверской в «Деловом центре «Галерея Актер», который принадлежит SOFAZ. Руслан Алиев – выпускник МГИМО, кандидат экономических наук. И сегодня наряду с должностью торгпреда заведует кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии в альма-матер. В сложный момент военного положения в Азербайджане мы говорим больше об экономике, о дипломатии, об образовании и о российской дипломатической школе, которая была и остается одной их ведущих в мире. Торгпред напоминает нам, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - первый выпускник МГИМО, ставший президентом. Руслан Алиев отмечает, что в последние годы Азербайджаном и Россией, несомненно, взят курс на усиление сотрудничества и взаимодействия по всему спектру торгово-экономических отношений и реализацию масштабных совместных инфраструктурных проектов. Задан действительно высокий темп диалога, который необходимо не только сохранить, но и, возможно, увеличить, открыв новые возможности для бизнеса двух стран. Неделю назад на встрече с азербайджанской молодёжью МГИМО, Руслан Аллахвердиевич говорил о том, что высокий интеллект и железная логика способны уладить даже самые сложные конфликты. Как отметил в своем интервью российским СМИ Ильхам Алиев: «…благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства, мы не только не откатываемся назад, но и идем вперёд». Многовековая дружба российского и азербайджанского народов базируется во многом на деловом взаимодействии. И роль экономической дипломатии трудно переоценить.

«Институт торговых представителей был учрежден Президентом Ильхамом Алиевым в начале 2017 года и не случайно, что первый торговый представитель был назначен в Россию», сказал Руслан Алиев, подчеркнув, что наряду с торговыми взаимоотношениями, имеется большой потенциал сотрудничества в области инвестиций и инноваций. Если раньше основной задачей, стоявшей перед сторонами, было снятие торговых барьеров и ограничений, то в настоящий момент страны больше сосредоточены на крупных логистических проектах регионального значения, выстраивании цепочек добавленной стоимости, совместном развитии технологий. В 2019 году товарооборот Азербайджанской Республики с Российской Федерацией составил 3022,05 миллиона долларов США, в том числе объем импорта 2 290,22 млн долларов США, объем экспорта составил 731,83 млн долларов США. По сравнению с 2018 годом в 2019 году товарооборот с Российской Федерацией увеличился на 18,50 процента, в том числе импорт - на 21,48 процента, экспорт - на 10,05 процента. В 2019 году доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Азербайджанской Республики составила 9,07 процента (3 место), в том числе 16,76 процента в импорте (1 место) и 3,73 процента в экспорте (7 место).

С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией было подписано около 300 двусторонних документов, среди которых Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года, Бакинская декларация от 9 января 2001 года, Московская декларация от 6 февраля 2004 года и Бакинская декларация о дружбе и стратегическом партнерстве от 3 июля 2008 года. Импульс развитию экономических связей дали документы, подписанные в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи 1 сентября 2018 года.