Руслан Алиев о роли экономической дипломатии в диалоге Азербайджана и России
Очередная победа Азербайджанской дипломатии в российских СМИ: торговый представитель АР Руслан Алиев дал интервью РБК, в котором рассказал о роли экономической дипломатии в диалоге Азербайджана и России.
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Торговый представитель Азербайджана в России принимает РБК в офисе торгпредства на Тверской в «Деловом центре «Галерея Актер», который принадлежит SOFAZ. Руслан Алиев – выпускник МГИМО, кандидат экономических наук. И сегодня наряду с должностью торгпреда заведует кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии в альма-матер. В сложный момент военного положения в Азербайджане мы говорим больше об экономике, о дипломатии, об образовании и о российской дипломатической школе, которая была и остается одной их ведущих в мире. Торгпред напоминает нам, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - первый выпускник МГИМО, ставший президентом. Руслан Алиев отмечает, что в последние годы Азербайджаном и Россией, несомненно, взят курс на усиление сотрудничества и взаимодействия по всему спектру торгово-экономических отношений и реализацию масштабных совместных инфраструктурных проектов. Задан действительно высокий темп диалога, который необходимо не только сохранить, но и, возможно, увеличить, открыв новые возможности для бизнеса двух стран. Неделю назад на встрече с азербайджанской молодёжью МГИМО, Руслан Аллахвердиевич говорил о том, что высокий интеллект и железная логика способны уладить даже самые сложные конфликты. Как отметил в своем интервью российским СМИ Ильхам Алиев: «…благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства, мы не только не откатываемся назад, но и идем вперёд». Многовековая дружба российского и азербайджанского народов базируется во многом на деловом взаимодействии. И роль экономической дипломатии трудно переоценить.
«Институт торговых представителей был учрежден Президентом Ильхамом Алиевым в начале 2017 года и не случайно, что первый торговый представитель был назначен в Россию», сказал Руслан Алиев, подчеркнув, что наряду с торговыми взаимоотношениями, имеется большой потенциал сотрудничества в области инвестиций и инноваций. Если раньше основной задачей, стоявшей перед сторонами, было снятие торговых барьеров и ограничений, то в настоящий момент страны больше сосредоточены на крупных логистических проектах регионального значения, выстраивании цепочек добавленной стоимости, совместном развитии технологий. В 2019 году товарооборот Азербайджанской Республики с Российской Федерацией составил 3022,05 миллиона долларов США, в том числе объем импорта 2 290,22 млн долларов США, объем экспорта составил 731,83 млн долларов США. По сравнению с 2018 годом в 2019 году товарооборот с Российской Федерацией увеличился на 18,50 процента, в том числе импорт - на 21,48 процента, экспорт - на 10,05 процента. В 2019 году доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Азербайджанской Республики составила 9,07 процента (3 место), в том числе 16,76 процента в импорте (1 место) и 3,73 процента в экспорте (7 место).
С момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией было подписано около 300 двусторонних документов, среди которых Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года, Бакинская декларация от 9 января 2001 года, Московская декларация от 6 февраля 2004 года и Бакинская декларация о дружбе и стратегическом партнерстве от 3 июля 2008 года. Импульс развитию экономических связей дали документы, подписанные в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи 1 сентября 2018 года.
Для Руслана Алиева диалог культур России и Азербайджана – тема семейная, он себя называет азербайджанцем с русской мамой. Торгпред говорит, что Россия – многонациональная страна, Азербайджан – пример мультикультурализма и уважения к разным культурам, религиям и национальностям. «Мы говорим на одном языке. Наши страны всегда связывала крепкая народная дипломатия, гуманитарное сотрудничество, совместные научные разработки. А постоянное развитие экономического сотрудничества с очень большим вовлечением людей и компаний создает основу для устойчивого развития российско-азербайджанских отношений во всех сферах и это, в том числе, по моему мнению, объясняет взвешенную позицию российского руководства в отношении права Азербайджана на восстановление свой территориальной целостности», - заявляет торгпред.
Руслан Алиев говорит о том, что Азербайджан находится сейчас на пороге перемен. Но эти изменения должны только положительно повлиять на российско-азербайджанский диалог. Торгпред: «Ильхам Гейдарович всегда был для меня примером, лидер нации, политик мирового уровня, блестящий дипломат и человек с большой буквы. Ему удалось перезапустить региональную геополитику в созидательном ключе. Мир будет восстановлен. К переменам мы подошли с крепкой экономической позицией и авторитетом на международной арене».
Сегодня при Торговом представительстве действует Бизнес-клуб, в рамках которого проходят постоянные встречи российского и азербайджанского бизнеса. Несмотря на пандемию, военное положение, работа по выстраиванию деловых связей продолжается. По мнению Руслана Алиева, отношения между Азербайджаном и Россией будут год от года только крепнуть, у наших государств имеется серьезная повестка совместных проектов мирового масштаба. Нужно сделать все возможное для обеспечения стабильной экономической платформы.