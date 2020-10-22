Армения, являясь участником Ташкентского соглашения от 15 мая 1992 года о принципах и процедурах выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, все эти годы грубо его нарушала. Что, впрочем, сейчас не спасает ее от военного поражения.

Теперь смотрим итоги боев по состоянию на 20 октября и по категориям вооружений:

Когда в рамках контрнаступления армии Азербайджана на очередную военную провокацию Армении было уничтожено и взято в качестве трофеев большое количество военной техники, выяснилось, что все эти годы Ереван международному сообществу нагло врал. А положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе нарушал самым вопиющим и беззастенчивым образом.

И, в соответствии с накладываемыми им обязательствами, Армения ежегодно в рамках ОБСЕ объявляла количество обычных вооружений по вышеуказанным категориям, к какой воинской части они принадлежат, координаты этой воинской части, численность личного состава и другую соответствующую информацию.

Путем нехитрых вычислений приходим к выводу, что в среднем в официальной информации армянской стороны, которая была представлена в ОБСЕ и Регистр обычных вооружений ООН, содержится 37% ложной информации, более чем треть.

Стало ли это неожиданностью? Ничуть. Поскольку, видимо, это и есть усредненный показатель для армянской внешней политики – больше трети, но менее половины вранья во всем, что Ереван говорит международному сообществу. Все в четком соответствии с заповедями доктора Геббельса и по правилам ведения информационной войны.

Существовал нехитрый механизм обхода требований ОБСЕ и Регистра ООН: во-первых, часть вооружений размещалась в «серой зоне», то есть – в Нагорном Карабахе, то есть, по сути, выводилась из-под международного контроля. Во-вторых, вопреки требованиям Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венскому документу ОБСЕ Армения категорически отказывала представителям Турции в проведении инспекций и отправке наблюдателей на военные учения, проводившиеся армянской стороной.

Баку неоднократно поднимал вопрос о незаконном размещении Арменией на оккупированных территориях большого количества оружия и боеприпасов. Четко при этом указывая, что эти действия Ереван осуществляет с целью вывода их из-под международных механизмов контроля.

Более того, о махинациях Еревана были прекрасно осведомлены и в США, поскольку грубые нарушения Арменией Договора об обычных вооруженных силах в Европе было отражено в соответствующих отчетах американского Госдепартамента. Знали в Вашингтоне – знали и в Париже. И уж тем более – были осведомлены в Москве.

То есть сопредседатели «Минского формата», этого международного трупа, который сейчас пытаются всячески то ли реанимировать, то ли – не тревожить, главное – оставить в прежнем статусе, были прекрасно о вранье Еревана осведомлены. И ничего не делали. Совершенно. Привычно прятали головы в песок – ах, оставьте нас в покое, не тревожьте неудобной информацией, нам не до нее, мы тут коллективно имплицируем и пролонгируем, а также занимаемся групповым, извините за выражение, легитимизмом.

Мутное застойное болото, в котором крутились десятилетиями интересы армянских лоббистов, чиновников в погонах и привыкших к безделью дипломатов – а нажористую рыбку ловил уверенный в собственной безнаказанности Ереван.

Но война, кроме всего прочего – это еще и очищение. Победы азербайджанской армии на полях сражений всколыхнули это болото и планомерно его осушают.

Преподнеся международному сообществу еще один урок: Баку, в принципе, не слишком уж и важно, сколько там Ереван запрятал вооружений – перемелем. А вот о том, что в речах так называемых армянских «дипломатов» как минимум треть – откровенная ложь, следует помнить всегда.