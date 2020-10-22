Президент Албании Илир Мета подтвердил поддержку Тираной территориальной целостности Азербайджана и надеется на разрешение нагорно-карабахского конфликта мирными путями в рамках Минской группы ОБСЕ. Как сообщает haqqin.az, об этом президент Албании написал на своей странице в Facebook.

Согласно информации, накануне новый посол Азербайджана Анар Гусейнов вручил верительные грамоты президенту Албании. В ходе беседы с азербайджанским послом И.Мета отметил, что между Албанией и Азербайджаном существуют очень хорошие политические отношения.

Он подчеркнул, что желает, чтобы азербайджанские инвесторы проявляли больше активности в Албании, особенно в сферах энергетики, туризма и сельского хозяйства.