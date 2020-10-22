Азербайджан ликвидировал еще одного террориста - Давида Матевосяна

В ходе боев в зоне карабах ского конфликта убит экс-депутат парламента Армении, один из сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна – Давид Матевосян. О гибели сообщила дочь Матевосяна – Эрмине Матевосян, пишут армянские СМИ.

«Матевосян - участник первой Карабахской войны. Был депутатом в 1995-1999 гг. На президентских выборах 2008 года был одним из руководителей предвыборного штаба Тер-Петросяна», - говорится в сообщении.

Отметим, что ликвидированный Давид Матевосян был одним из организаторов этнической чистки азербайджанцев в первую Карабахскую войну.