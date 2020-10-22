Александр Караваев, автор haqqin.az 12:40

Впереди ещё предстоит глубоко осмыслить приближающуюся Победу, грандиозную для азербайджанской нации, и выдающуюся с точки зрения примера длительной концентрации сил молодого государства. И хотя полноценная Виктория ещё впереди, но об успехе можно говорить уже сейчас, до окончания боевых действий - освобождено 142 населенных пункта. Резервов вернуть назад эти территории под контроль НКР, скорее всего нет. Естественно, она будет за слезами на глазах. Любое столь отчаянное и глубокое преодоление диктует жертвенность. Но азербайджанцы пошли на это. В этом преодолении народ превращается в политическую нацию.

Особый масштаб, теперь приобретает фигура Ильхама Алиева, сумевшего на протяжении многих лет концентрировать потенциал для этого рывка. Работа, которая была проделана азербайджанским лидером за эти годы, просто грандиозна. Возьмём только три составляющие, слагаемые успеха. Первая. Концентрация нефтегазовых ресурсов, сделанная таким образом, чтобы не расплескать капиталы на внешние инвестиции, заложить основы под новую, постуглеродную структуру экономики, и накопить нужный резерв современного вооружения на мировых рынках, прежде всего у России и Турции. Второй момент. Алиев сумел настолько тонко обустроить каналы коммуникации с мировыми центрами сил, что это стало почти идеальным, как для учебников, примером многовекторной модуляции. Но это лишь часть дела. Он практически единственный лидер своего масштаба, наладивший диалог с первой когортой мировых высокотехнологичных компаний, таких как Cisco, Thales, Huawei, ряда других этого уровня. Именно его регулярное многолетнее присутствие на Давосе позволило создать эти личные контакты. Бюджеты этих компаний зачастую превышают ВВП Азербайджана. Про эту часть многовекторной, своеобразной технико-экономической дипломатии никто не вспоминает.

И наконец, третий момент. Самый главный. Теперь он на сто процентов оправдал доверие своего народа за годы ожидания. Складывалось впечатление, что подлинный общественный запрос Азербайджана в освобождении национальной земли пытаются подменить интересом внешних сил, которым, конечно, объективно выгоден сложившийся расклад управляемого конфликта. И эта коллизия теперь преодолена. Азербайджанская земля возвращается домой, паразитирование на этой проблеме и "дергание за карабахские ниточки" уходит в прошлое, "международная" привязка конфликта закрывается. Очевидно, что Азербайджан был словно со связанными руками. Сильная, свободная от внешних угроз малая нация, добившаяся результата своими руками, с опорой на круг своих союзников - это историческое достижение, которому мало примеров. Отныне азербайджанцы становятся полноценной нацией. То есть в большей степени политически консолидированной, или мобилизованной под общую политическую задачу, нежели культурно-этнической группой. Преодолев излом международных институтов, Ильхам Алиев пришел к власти на временном промежутке, когда ещё ценились институты международного регулирования, но их разбалансировка уже тогда, очевидно, становилась не возможностью решения, а источником проблемы. Ценность ООН и ее инструментов, таких как резолюции по Карабаху 1993 года, скорее воспринимались и проговаривались по инерции, словно мантра, доставшаяся от эпохи мировых войн и глобальных жандармов, нежели как действенная схема в практическом плане. Все это хорошо понимали, но ничего не могли изменить.