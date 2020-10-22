Главный инфекционист обратился к жителям Азербайджана

Рост случаев заражения среди населения, расширение ареала инфицирования могут привести к тому, что подобные случаи переметнутся и на ряды военнослужащих. Об этом Report сказал главный инфекционист Азербайджана Тайар Эйвазов.

По словам Эйвазова, в прилегающих к зоне военных действий районах происходят контакты военнослужащих с местным населением. Разносчиками инфекции также могут стать призывники. "Необходимо предпринять все возможные меры, чтобы предотвратить случаи массового заражения, поскольку этот вопрос определяет безопасность страны, влияя на боеспособность нашей армии. Каждый солдат на фронте должен быть уверен в безопасности своей семьи, своих родственников в тылу. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все меры, направленные на борьбу с распространением инфекции, снижение случаев заражения, в итоге приближают нас к победе".

По мнению главного инфекциониста страны, наиболее эффективным средством защиты от коронавируса в тылу является минимизация контактов между людьми и строгое соблюдение правил карантина: "Необходимо использование медицинской маски, соблюдение социальной дистанции, гигиена рук, отказ от посещения мест массового скопления людей и обращение к врачу при недомогании. Соблюдение этих простых правил сократит риски распространения инфекции. Коллективная ответственность предотвращает распространение вируса".