Синоптики рассказали о погоде на завтра

В субботу, 24 октября, на территории Азербайджана сохранится теплая погода, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В Баку и на Апшероне прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Умеренный юго-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 12-15 градусов, днем 20-23 градуса, в Баку ночью 13-15 градусов, днем воздух прогреется до 20-22 градусов выше нуля.

Атмосферное давление опустится с 768 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 75-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью от 3 до 8 градусов, днем 13-18 градусов тепла.