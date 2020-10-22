Си Цзиньпин пообещал «сокрушительный удар» за попытки расколоть Китай

Китай не позволит никому бесцеремонно вмешиваться и пытаться расколоть страну, иначе в ответ на такое будет нанесен «сокрушительный удар». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы, конечно же, не будем безучастно наблюдать, как подрываются наш государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, мы не позволим никакой силе грубо вмешиваться и расколоть священную землю нашей родины. В случае возникновения такой ситуации китайский народ нанесет сокрушительный удар», — приводит РИА Новости слова Си Цзиньпина.

Он отметил, что Китай проводит оборонительную военную политику и Пекин никогда не стремился к господству, а напротив, решительно выступал против великодержавности.

Пекин не стремится доминировать, расширяться или проводить политику силового подавления. Однако Китай со своей стороны не позволит каким бы то ни было силам вмешиваться в его дела и посягать на территориальную целостность. В случае возникновения такой угрозы, весь китайский народ пойдёт на борьбу с врагом, пообещал лидер КНР.