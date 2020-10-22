«Я, Эдик Соратович Тоноян, родился 1 октября 1975 года в селе Мецаван. До 2018 года я работал в районном отделе полиции и вышел на пенсию в звании майора. После этого я поехал в Россию на заработки. В 2020 году из-за пандемии коронавируса я не смог поехать вместе с семьей в Россию. Я остался в Армении и занимался там строительством», - сказал он.

Тоноян отмечает, что когда началась война в Карабахе, 27 сентября его с сыном задержали на стройке и отвезли в военкомат.

«Я договорился в военкомате, чтобы вместо сына в армию забрали меня. Я не хотел ехать в Карабах и поэтому договорился вести службу на территории Армении. Карабах - это не наша земля. Я сказал, что если надо, я готов служить за Армению, но не хочу служить в Карабахе. Меня отправили служить на заставу в Вединском районе. Несколько дней я патрулировал там. Потом мне сказали, что я должен служить в другой части в Армении. Нас отвезли в Ереван, где уже ждал КамАЗ, в котором уже были люди. Нас собралось 33 человека и нам обещали, что не будут везти в Карабах. Когда мы выехали в Горис, грузовик остановился и нам всем выдали оружие. Мы не хотели брать оружие. Но нам сказали, что это может понадобиться для самозащиты. Нас отвезли на территорию Азербайджана в Горадизский район. Нам приказали копать окопы. Когда нас стали бомбить, мы встали и убежали. Те 33 человека, которые были со мной, были молодыми ребятами. Помимо них на заставе было человек 15, которые служили там. Все были молодые и смогли убежать. Я не смог бежать с ними. Поэтому я бросил автомат и сдался азербайджанской армии», - рассказывает Эдик Тоноян.

Армянский военнослужащий также сделал обращение к своим соотечественникам.

«Обращаюсь ко всему армянскому народу. Дорогие соотечественники, не надо отпускать наших детей воевать на азербайджанские территории и проливать кровь. Мы раньше жили вместе и были добрососедскими и братскими народами», - сказал он.