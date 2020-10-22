В Армении назвали имена новых убитых в Карабахе официально - 927
Оккупировавшая Нагорно-Карабахский регион Азербайджана армия Армении обнародовала новый список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в новом списке за 23 октября 27 фамилий. Таким образом, Армения официально признала гибель 927 военнослужащих.
Маранджян Эдвард Артушевич, 2000 г.р.
Ованнисян Геворк Зограбович, 1984 г.р.
Ованнисян Гор Зограбович, 1986 г.р.
Авакян Ара Сеникович, 1981 г.р.
Арутюнян Нарек Сеникович, 1988 г.р.
Габриелян Игорь Григорьевич, 1977 г.р.
Амбарцумян Амбарцум Альбертович, 1989 г.р.
Аветян Гегам Жораевич, 1971 г.р.
Даниелян Гарик Азатович, 1990 г.р.
Месропян Овсеп Мгерович, 1991 г.р.
Айрапетян Аршак Ванушевич, 1977 г.р.
Айвазян Владимир Карапетович, 1982 г.р.
Никалян Армен Сам велович, 1981 г.р.
Григорян Айк Давидович, 1985 г.р.
Аветисян Грачья Саакович, 1993 г.р.
Резервист Мартиросян Араик Гачаевич, 1989 г.р.
Резервист Багдасарян Арам Гургенович, 1969 г.р.
Резервист Григорян Карен Гургенович, 1976 г.р.
Резервист Мирзоян Сашик Ашотович, 1962 г.р.
Резервист Сагинян Саркис Рафаэлович, 1984 г.р.
Резервист Аперян Юрик Левонович, 1961 г.р.
Нечаев Александр Васильевич, 2001 г.р.
Мхитарян Никогос Эдвардович, 2000 г.р.
Бабаджанян Давид Гарникович, 2001 г.р.
Акопян Нвер Азатович, 2001 г.р.
Овсепян Арутюн Артурович, 2001 г.р.
Егиазарян Гор Гарегинович, 2000 г.р.