«Я вернулся в Степанакерт 1 сентября для того, чтобы продлить визу. Пока я делал визу начались боевые действия в Карабах е. Понимая, что это не армянская, а азербайджанская земля, я не хотел идти воевать», - рассказал Валера Айрапетян.

Сдавшийся в плен азербайджанским войскам Валера Айрапетян говорит, что он родился в Ханкенди (Степанакерте) в 1997 году. По его словам, он служил в армии с 2014 по 2016 годы. После службы он вместе со своей семьей, понимая, что власти Армении и марионеточный режим в Карабах е обманывают простой народ, переехали в Москву.

«Я отказался и никуда не пошел. На следующий день ко мне пришли трое человек – двое автоматчиков и один офицер. Они сказали мне, что если я не пойду с ними, то буду арестован», - продолжил рассказ Валера Айрапетян.

По его словам, его отвели на сборный пункт и там он и еще 40 человек получили оружие. В.Айрапетян говорит, что он снова заявил о своем нежелании воевать, и ему сказали, что он будет нести службу на третьей линии и не примет участие в боевых действиях.

«Но нас посадили в две машины и отвезли сразу на передний край – к Гадруту. Там потом к нам пришел офицер и сказал, что мы должны отступать. Около 400 человек разбили на отряды по сто человек и по разным путям мы начали отступать. Наш отряд отступал в сторону Физули, когда мы попали под обстрел. Я, зная, что не хочу воевать, понял, что мне остается один путь – сбежать отсюда. Ко мне присоединились еще 8 человек, и мы, убежав из-под обстрела, стали блуждать в горах, не понимая, что мы будем делать дальше», - рассказал военнопленный.

По его словам, на следующее утро их группу обнаружили азербайджанские подразделения.

«Мы сказали азербайджанским солдатам, что это не наша земля и мы не пришли сюда, чтобы воевать, нас заставили и мы сказали, что хотим просто сдаться, чтобы жить. Мы стали выходить по одному и сдаваться в плен», - сказал В.Айрапетян.

Потом он обратился к армянскому народу.

«Дорогие братья и сестры, не надо воевать за то, что нам не принадлежит. Не отправляйте своих отцов, мужей и братьев воевать за то, что не наше. Можно жить в Карабахе в составе Азербайджана также хорошо, как было те хорошие временя, когда азербайджанцы и армяне жили вместе. Я сейчас в плену, обращаются со мной хорошо. Я сделал это обращение для того, чтобы прекратить терять попросту жизни стольких людей», - сказал Валера Айрапетян.