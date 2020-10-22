Разгромлены силы и средства ВС Армении видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры нанесения ударов по позициям врага, в результате которых были разгромлены силы и средства вооруженных сил Армении.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры нанесения ударов по позициям врага, в результате которых были разгромлены силы и средства вооруженных сил Армении.
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