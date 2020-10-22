Плененный армянский военнослужащий Альберт Микаэлян признал факт участия в боях против Азербайджана наемников курдского происхождения. Как сообщает haqqin.az, в своем видеообращении Микаэлян отмечает, что курдские наемники получают от армянской стороны по 600 долларов.

«Я, Альберт Ерванди Микаэлян, родился 7 сентября 2001 года в городе Артик Ширакской области Армении. 19 декабря 2019 года я был призван на воинскую службу. Я служил в городе Гюмри.