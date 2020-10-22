Военнослужащий Альберт Микаэлян: "В Карабах прибыло 1500 курдских наемников. Им платят по 600 долларов" эксклюзив, видео
Плененный армянский военнослужащий Альберт Микаэлян признал факт участия в боях против Азербайджана наемников курдского происхождения. Как сообщает haqqin.az, в своем видеообращении Микаэлян отмечает, что курдские наемники получают от армянской стороны по 600 долларов.
«Я, Альберт Ерванди Микаэлян, родился 7 сентября 2001 года в городе Артик Ширакской области Армении. 19 декабря 2019 года я был призван на воинскую службу. Я служил в городе Гюмри.
Пройдя шестимесячный курс подготовки для управления ПТУР «Фагот», я получил звание младшего сержанта. Спустя еще шесть месяцев я был отправлен в воинскую часть, расположенную в Мартуни. Там я состоял в противотанковом взводе. Там у нас постоянно проводились военные учения.
В воинской части служили срочники, сверхсрочники и 1500 наемников курдского происхождения. Эти наемники получали ежемесячно 600 долларов США и они говорили только на своем языке. Отряды из 10-15 наемников изучали местные условия и готовились к боям», - сказал Микаэлян.