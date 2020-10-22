Россия открыто заявила: «Солдаты ОДКБ в Карабах отправлены не будут»

Говорить о задействовании оборонительного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в нагорно-карабахском урегулировании некорректно, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на РИА Новости.

"Конфликт не переместился на территорию, не поступало запроса от Армении, официального запроса от Армении. ОДКБ помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия. Пока речь идет о Нагорном Карабахе, который не признан самими же армянами частью своей территории, и не может быть, наверное, признан", - сказал Панкин журналистам.

Ранее сообщалось, что в случае эскалации боевых действий и их переноса на всю границу республики и Азербайджана, Ереван может обратиться за помощью к России и ОДКБ.