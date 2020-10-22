Журналистка французского телеканала TF1 Лисерон Будул в эксклюзивном репортаже с линии фронта в Нагорном Карабах е рассказала о ситуации в Азербайджане, доблестной Азербайджанской армии, обстрелах вооруженными силами Армении мирных жителей и инфраструктуры, бомбардировке жилого района в Гяндже.

Лисерон Будул, находясь на передовой, пообщалась с азербайджанскими солдатами, которые рассказали журналистке, как армяне сбежали, оставив оружие и боеприпасы. В эфире французского ТВ азербайджанские солдаты рассказали о своей решимости пойти до конца и освободить все оккупированные территории.

В репортаже французская журналистка отмечает, что азербайджанцы - среди них молодежь и дети, держащие флаги Азербайджана и Турции, - пребывают в праздничном настроении, скандируя: «Карабах!».

Журналистка французского телеканала подчеркивает, что у богатого природными ресурсами Азербайджана очень сильная армия. Также репортаж повествует о сложной повседневной жизни людей, живущих в прифронтовой зоне, так как они постоянно подвергались обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, отмечается, что женщины и дети укрываются в окопах.

Сообщается, что армяне открыли огонь по мирному населению, в результате чего многие люди погибли и получили ранения, разрушены дома. Говоря о бомбардировке жилого массива в центре Гянджи непосредственно из Армении, журналистка почеркнула, что были разрушены дома. По ее словам, в результате взрыва армянской ракеты погибли 15 человек, в том числе женщины и дети, более 50 мирных жителей получили ранения.