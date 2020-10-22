Неодинокий глас Коллегии адвокатов об Армении

Азербайджанская армия продолжает успешную контрнаступательную операцию, в результате которой каждый день освобождает оккупированные территории.

За это время вооруженные силы Армении, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, целенаправленно подвергают ракетному обстрелу населенные пункты, гражданские объекты и стратегическую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, армянская сторона привлекает в зону конфликта различные террористические группировки, использует запрещенные виды вооружений, а также дважды нарушила согласованный режим гуманитарного перемирия.

Коллегия адвокатов Азербайджана подготовила юридически и фактологически обоснованный отчет о военных преступлениях армянской стороны и направила его в более чем 150 международных организаций, призвав их решительно осудить эти действия.

В обращении также включен ответ Коллегии адвокатов на необоснованные заявления представителей Армении и ряда представителей зарубежных медиа.