Посол Израиля осмотрел в Мингячевире последствия ракетных атак армян

Приехавший в Мингячевир с гуманитарным визитом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик побывал на крупнейшей теплоэлектростанции на Южном Кавказе - Азербайджанской ТЭЦ. Об этом haqqin.az сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ОАО «Азерэнержи».

Отметим, что в октябре вооруженные силы Армении неоднократно обстреливали баллистическими ракетами город Мингячевир, особенно объекты энергетики. Большая часть этих ракет была обезврежена ВВС Азербайджана, части двух ракет упали на территорию Азербайджанской ТЭС.