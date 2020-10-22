Посол Израиля осмотрел в Мингячевире последствия ракетных атак армян
Приехавший в Мингячевир с гуманитарным визитом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик побывал на крупнейшей теплоэлектростанции на Южном Кавказе - Азербайджанской ТЭЦ. Об этом haqqin.az сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью ОАО «Азерэнержи».
Отметим, что в октябре вооруженные силы Армении неоднократно обстреливали баллистическими ракетами город Мингячевир, особенно объекты энергетики. Большая часть этих ракет была обезврежена ВВС Азербайджана, части двух ракет упали на территорию Азербайджанской ТЭС.
Приехав в Мингячевир, посол Джордж Дик возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и Монументу шехидов, установленному на территории Азербайджанской ТЭС. Затем посол осмотрел территорию ТЭС и места, куда упали части ракет.
Специалисты ОАО «Азерэнержи» проинформировали посла о деятельности станций, проводимых восстановительных работах, рассказали подробности ракетных обстрелов армян.
Затем посол посетил Мингячевирскую ГЭС и ознакомился с ситуацией там.