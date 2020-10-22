В Турции продолжаются испытания дронов-камикадзе STM Kargu, сообщают турецкие СМИ.

Отметим, что беспилотник Kargu может работать в автономном режиме, а также в режиме роя беспилотников, то есть, когда более 20 беспилотников-камикадзе могут скоординировано выполнять одну и ту же миссию. Рой беспилотников - новая тактика ВС Турции в военных действиях, успешно проявившая себя в Сирии.

Основной задачей роя беспилотников Kargu является создание ложных целей для средств противовоздушной обороны противника. Кроме того, такие дроны при выполнении операции в большой группе могут помочь создавать подробные карты местности, сканируя территорию с помощью имеющихся камер и датчиков.

БПЛА имеет вариативную боевую часть массой до 1,5 кг.