Nar предоставляет бесплатное общение врачам, борющимся с COVID-19

В период продолжающейся пандемии коронавируса (COVID-19) Nar в очередной раз предоставил бесплатное общение врачам, борющимся с вирусом. На основании списка, представленного Министерством здравохранения, баланс номеров Nar врачей ряда больниц, борющихся с COVID-19, будет пополнен на 50 манатов.

Целью этого является обеспечение регулярного контакта врачей с людьми, инфицированными коронавирусом.

Следует отметить, что мобильный оператор и ранее предоставлял бесплатную мобильную связь медицинскому персоналу, который пытается предотвратить распространение коронавируса, в том числе лицам, находящимся под контролем в специализированных больницах.

Кроме того, Nar принимал активное участие в ряде важных социальных проектов по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане.