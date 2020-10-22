Посол Ирана: Иранцы разделяют радость братьев и сестер Азербайджана

«Господин президент, 760-километровая государственная граница между Ираном и Азербайджаном останется границей дружбы, мира и безопасности для двух соседних народов без присутствия и вмешательства недоброжелателей», - написал в своем Twitter посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

«Иранцы радуются счастью мусульманских братьев и сестер в Азербайджане», - отметил посол Ирана.

Напомним, накануне благодаря освобождению поселка Агбенд Зангиланского района был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана с Ираном. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанский и иранский народы в связи с этим событием.