Рамин Гулузаде рассказал послу Ирана об агрессивной политике Армении

Министр поздравил посла с началом его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов.

Состоялась встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде и послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.

В ходе встречи Рамин Гулузаде отметил, что 22 октября с освобождением от оккупации поселка Агбенд Зангиланского района и пограничной заставы Агбенд государственная граница Азербайджана и Исламской Республики Иран была взята под полный контроль. Министр поздравил государство и народ Ирана по этому случаю.

В свою очередь, посол Сейед Аббас Мусави передал свои поздравления азербайджанскому народу.

Министр также проинформировал посла о недавних военных провокациях Армении против нашей страны, ее агрессивной политике, военных преступлениях, совершенных в результате ракетных ударов по гражданскому населению и гражданским объектам.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в области транспорта, ИКТ и почты.