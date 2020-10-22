Уничтожены живая сила и бронетехника противника новое видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры уничтожения живой силы и бронетехники противника, готовившегося к передислокации.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры уничтожения живой силы и бронетехники противника, готовившегося к передислокации.
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