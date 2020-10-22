Национальные флаги украсили общественный транспорт и инфраструктуру Баку фото
В поддержку нашей славной Армии, наносящей под руководством Верховного Главнокомандующего сокрушительные удары по врагу и принесшей нашему народу радость победы, общественный транспорт и инфраструктура столицы оформлены в духе патриотизма.
Электронные табло на улицах и проспектах столицы отражают вошедшие в историю слова главы государства «Карабах – это Азербайджан!», а также информацию о расстоянии от Баку до пока еще оккупированных и уже освобожденных нашей храброй армией городов и районов нашей Родины.
На электронных табло вдоль автотрасс проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт также высвечиваются лозунги «Карабах – это Азербайджан!» и «Победа с нами!».
Патриотические настроения более отчетливо ощущаются в Центре транспортного обмена у станции метро «Кероглу». На украшенном флагами зале ожидания «Карабах» центра отображена карта нашей страны и лозунг «Карабах – это Азербайджан!». Здесь же на мониторах демонстрируется представленный Министерством обороны видеоролик о сокрушительных ударах, наносимых противнику нашей армией.
Еще одно начинание, завоевавшее симпатию наших пассажиров, - запуск на маршруты двух автобусов BakuBus с оформлением на тему патриотизма.