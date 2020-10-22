Движение неприсоединения поломало планы Франции по Карабаху в ООН

19 октября в Совете безопасности ООН проходили обсуждения армяно-азербайджанского нагорно- карабах ского конфликта, после чего от имени председателя Совбеза был подготовлен проект заявления, сообщил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«К сожалению, в проекте заявления не нашли отражения четыре резолюции Совбеза ООН от 1993 года (822, 853, 874, 884), в которых: осуждается применение силы Арменией в отношении Азербайджана; отмечается, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью территории Азербайджана; требуется полный вывод войск Армении с оккупированных территорий без каких-либо условий», - говорится в заявлении Гаджиева, распространенного в пятницу.

По его словам, автором проекта заявления выступила Франция.

Гаджиев подчеркнул, что страны, являющиеся непостоянными членами Совбеза ООН и являющиеся членами Движения неприсоединения - Индонезия, Нигер, Вьетнам, Тунис, Южная Африка, Сент-Винсент и Гренадины, Доминиканская Республика - два раза решительно высказались за включение данных резолюций ООН в текст заявления.

«После такой решительной и принципиальной позиции стран Движения неприсоединения проект заявления был официально отозван», - сказал Гаджиев.

Он также подчеркнул, что такие действия стран-членов Движения неприсоединения еще раз показали их приверженность уставу ООН, нормам и принципам международного права, Бандунгским принципам и документам Движения.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил Индонезии, Нигер, Вьетнаму, Тунису, Южной Африке, Сент-Винсенту и Гренадинам, Доминиканской Республике признательность за оказание поддержки и справедливую и принципиальную позицию по этому вопросу», - заявил помощник президента.