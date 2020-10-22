Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:17

«Такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно», - заявил российский президент Владимир Путин, выступая на заседании Валдайского клуба. Президент России ответил на главный вопрос, волновавший в последние дни огромное количество людей – какова позиция Москвы в Нагорном Карабахе. И этот ответ для Еревана прозвучал громом среди ясного неба, ведром воды в лицо разгорячившейся армянской диаспоре и ее креатуре в рядах российских политиков и экспертов.

Еще за несколько часов до выступления российского президента что-то невнятное, в традиционной своей манере несла от имени МИД РФ Мария «Калинка» Захарова, еще что-то умствовали жертвы коньячной дипломатии Еревана «эксперты», плели информационную интригу «Ашотыч» и Марго «иди долма готовь» Симоньян. А дальше всех в своем проармянском энтузиазме пошел депутат-комсорг Госдумы Константин Затулин, выступая в эфире радиостанции НСН, призвал к проведению «десантной операции» ВС РФ - ОДКБ в Армении и «размыкания воздушной блокады» со стороны Грузии, которая, по его словам, «должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению». Теперь всей этой кодле придется «переодеваться в прыжке» - впервые за двадцать лет своего нахождения во главе России и впервые с 1994 российский лидер заявил о недопустимости оккупации ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ территории Азербайджана, в буквальном смысле – стукнул кулаком по столу. Разом прихлопнув при этом роящихся в головах армянских политиков и в головах их союзников и агентов в Москве «тараканов» про «вежливых человечков», которые придут на помощь Еревану и будут сражаться за интересы Армении до последнего российского солдата.

Деньги и усилия, потраченные на разжигание возникающей угрозы исламистского терроризма в Закавказье в виде «сирийских, афганских и пакистанских боевиков», а также пиратов Сомали и африканского Боко Харам, воюющих на стороне Азербайджана – оказались выброшены на ветер. В этот бред Кремль не поверил и никакой «контртеррористической операции» начинать не собирается – как и не собирается перебрасывать в Нагорный Карабах миротворческий контингент. Москва, как и Вашингтон, четко обозначила свою позицию – деоккупация. Причем совпадение этого мнения у двух антагонистов дало неожиданное для нынешнего уровня российско-американских отношений решение – Москва пошла на раздел ответственности за урегулирование в Закавказье с США. Что вполне продуманный и грамотный, надо отдать должное, с ее стороны ход. Хотя бы по той причине, что ключи к заводной кукле Тутси, больше известной как Никол Пашинян, находятся где-то на берегах Потомака, в американских коридорах власти. В которых, как известно, полно таких кукловодов, специализирующихся на управлении «президентами» и «национальными лидерами» всяческих Бантустанов – от Латинской Америки и Африки до озера Ван. Когда изо всех утюгов критики Ильхама Алиева кричали о его «авантюризме», о том, что возглавляемая им операция – начинавшаяся как ответ на армянские провокации и переросшая затем в грандиозный освободительный поход – встретит жесткий отпор со стороны Москвы, они не знали то, что знал Президент-Освободитель. То, что еще несколько лет назад Владимир Путин настоятельно требовал от Еревана освобождения прилегающих к Карабаху районов – так называемого равнинного Карабаха. Слухи об этом, разумеется, ходили, такое не скрыть. Но всерьез в политических кругах Армении и некоторых высоких московских кабинетах к этому не относились. Армянская диаспора и ее московская агентура влияния просто представить себе не могла, что кто-то вообще может поступиться их интересами, интересами паразитов, тянущих соки из российской экономики и жирующих на тех теплых местечках, которые удалось им захватить.