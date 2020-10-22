Азербайджан освободил новые территории заявление президента И.Алиева; обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении новых оккупированных территорий.
Азербайджанская армия освободила в Ходжавендском районе селения Доланар, Буньядлы, в Джебраильском районе селения Даг Тумас, Нюсус, Халафлы, Минбашилы, Вейселли, в Зангиланском районе селения Венедли и Мирзагасанлы, в Губадлинском районе селения Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг.
Об этом глава азербайджанского государства объвил в своем твиттере. Президент завершил радостную новость слоганами: "Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"
Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланар, Буньядлы Ходжавендского района, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джебраильского района,— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 23, 2020
села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 23, 2020
Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 23, 2020