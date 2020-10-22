Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении новых оккупированных территорий.

Азербайджанская армия освободила в Ходжавендском районе селения Доланар, Буньядлы, в Джебраильском районе селения Даг Тумас, Нюсус, Халафлы, Минбашилы, Вейселли, в Зангиланском районе селения Венедли и Мирзагасанлы, в Губадлинском районе селения Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг.

Об этом глава азербайджанского государства объвил в своем твиттере. Президент завершил радостную новость слоганами: "Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"