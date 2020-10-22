Посольство США в Анкаре заявило, что временно приостанавливает предоставление всех визовых услуг в миссиях в Турции из-за сообщений о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США в Стамбуле, передает Reuters.

«Миссия США в Турции получила достоверные сообщения о потенциальных похищениях граждан США и иностранных граждан в Стамбуле, а так же террористических атаках, в том числе против генерального консульства США, а также потенциально других мест в Турции», - заявили в посольстве.

Представитель посольства США сказал, что заявление было сделано после продолжающейся оценки условий безопасности в Турции.