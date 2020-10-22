США сократили число стран — спонсоров терроризма, из списка исключили Судан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Суверенного совета Судана.

«Президент США официально подписал решение об исключении Судана из списка государств, поддерживающих терроризм», — говорится в сообщении. В Судане добавили, что официально о решении будет объявлено в ближайшее время.

Известно, что ранее США призывали Судан поскорее решиться на нормализацию отношений с Израилем. Судан для этого просил, чтобы его убрали из списка стран — спонсоров терроризма. В обмен на сделку США также выделят Хартуму помощь в размере семи миллиардов долларов.