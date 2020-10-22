Афганистан жестко ответил Армении

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Афганистан категорически отвергает сообщения некоторых СМИ о причастности нашей страны к военному конфликту между Арменией и Азербайджаном», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Афганистана.

Министерство иностранных дел Афганистана выступило с официальным заявлением, в котором отрицает причастность страны к конфликту между Арменией и Азербайджаном, сообщает издание «Политазия».

В документе отмечается, что Управление служб национальной безопасности Республики Армения недавно заявило, что люди и оружие якобы были вывезены из Афганистана гражданскими рейсами Азербайджана (Шелковый путь).

«Министерство иностранных дел, решительно отвергая это утверждение, отмечает, что Афганистан, как жертва войны, придает особое значение мирному урегулированию азербайджано-армянского кризиса в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и решениями Минской группы», – подчеркивается в заявлении.

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«Нагорно-Карабахский регион получил международное признание как часть Азербайджана. Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении», – отмечалось в документе, который опубликован на сайте внешнеполитического ведомства ИРА.