Минобороны опровергло армянскую ложь про Иран

"Распространяемая армянской стороной новость о том, что азербайджанский дрон-камикадзе нарушил воздушное пространство Ирана, после чего иранская сторона подвергла позиции ВС Азербайджана артиллерийскому обстрелу, не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве отмечают, что армянская сторона, обеспокоенная взятием Азербайджаном под полный контроль границы с Ираном, распространяя подобные ложные новости, старается нанести ущерб отношениям между двумя странами, находящимся на самом высоком уровне.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в политической, экономической, религиозной, культурной и других областях, имеющее глубокие исторические корни, успешно развивается. Военно-политическое руководство Армении, не получающее необходимой поддержки со стороны международного сообщества, серьезно обеспокоено успешным развитием азербайджано-иранских отношений и видит выход в распространении ложной и дискредитирующей информации", - подчеркивают в Минобороны Азербайджана.