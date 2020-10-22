Продлен срок ареста экс-главы Управделами МИД

Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении экс-главы Управления делами МИД, председателя Тендерной комиссии Фархада Моллазаде.

В ходе заседания под председательством судьи Азера Тагиева представление было удовлетворено.

Решением судьи срок ареста Моллазаде был продлен еще на четыре месяца.

Напомним, что в июле этого года СГБ провела спецоперацию в МИД Азербайджана, в ходе которой арестовала начальника Управделами МИД, председателя Тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде, начальника хозяйственного отдела Салима Ализаде и начальника консульско-юридического отдела Нурупашу Абдуллаева.