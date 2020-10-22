Минобороны опровергает сообщения об уничтожении подразделения азербайджанского спецназа
Информация армянской стороны о якобы уничтожении крупного подразделения азербайджанского спецназа не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
"Распространенная армянской стороной информация о якобы уничтожении крупного подразделения азербайджанских спецслужб - это продукт беспокойных ночных снов представителей Минобороны этой страны. Различные типы дезинформации, распространяемые противником, меняются пропорционально силе ударов, полученных в ходе сражений", - отмечает оборонное ведомство.