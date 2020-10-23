Минобороны: «У Азербайджанской армии достаточно бронетехники для нанесения ударов»

«Высказывания представителя министерства обороны Армении о якобы потере азербайджанской армией в ходе боевых действий большого количества бронированной и автомобильной техники свидетельствуют о том, что он совершенно не владеет информацией об оперативной обстановке». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Информация не имеет ничего общего с реальностью и является дезинформацией, призванной успокоить напуганное армянское общество.

Достаточно посмотреть видео, представленные Министерством обороны Азербайджана, чтобы определить, у какой стороны сколько военной техники уничтожено и сколько осталось. У нашей армии достаточно бронетехники для нанесения ударов по противнику, и она применяется по решению командования с учетом местности, оперативной обстановки, различных тактических приемов и методов», - говорится в заявлении.