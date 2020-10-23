В последнее время тандем Пашиняна и Саркисяна во многом напоминает отношения бездарного шеф-повара с опытным официантом: первый варит скверную кашу, а второй, в свою очередь, – пытается выдать её за шедевр кулинарии.

Принято считать, что хороший дипломат обязан трижды подумать, прежде чем промолчать. Но поскольку премьер-министр Армении Никол Пашинян не может ни того, ни другого, связи с внешним миром осуществляет сегодня президент республики Армен Саркисян…

Если продолжить эту аналогию, то у официанта, то бишь у президента Саркисяна для такой презентации есть все необходимое – благообразные седины, хорошее образование, британское подданство… Вот только от одного лишь вида каши, состряпанной Пашиняном, все почему-то воротят нос…

Будучи фигурой представительской, не имеющий по конституции ни политического, ни административного влияния, президент Армен Саркисян выполняет сегодня крайне неблагодарную работу, которая вполне могла бы стать сценарием для очередного фильма из серии «Миссия невыполнима». А именно пытается убедить просвещенную Европу встать перед лицом «военной агрессии Азербайджана, развязанной против народа Нагорного Карабаха/Арцаха» на защиту Республики Армения.

В этой связи выбор Брюсселя в качестве первой остановки зарубежного турне Армена Саркисяна выглядел вполне логично, поскольку именно в бельгийской столице находится штаб-квартира Европарламента – второй по политическому влиянию и экономическому могуществу силы в мире.

Однако именно туда армянский президент даже не сунулся - какой смысл, ведь Евросоюз признает территориальную целостность Азербайджанской Республики и «кашу» Никола Пашиняна расхлебывать не станет.

Саркисян поступил тоньше – встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обрисовал ему апокалиптические последствия «азербайджанской агрессии», то есть перспективу Третьей мировой войны, причиной которой станет противостояние между Турцией, поддерживающей Азербайджан, и государствами ОДКБ, которые неизбежно придут на защиту Республики Армения.

В завершение Саркисян, не получивший от руководства НАТО ни одного конкретного заверения, попросил созвать Совет Североатлантического блока, дабы оказать влияние на Турцию, и выразил надежду, что цивилизованный мир осознает нависшую над ним угрозу. После чего отбыл в Париж, где был принят президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Опуская детали протокола, принятые в Елисейском дворце, а также стандартный обмен заверениями об отсутствии альтернативы мирному урегулированию на Кавказе и необходимости выполнять достигнутые договоренности о прекращении огня, следует признать: единственной конструктивной деталью встречи на высшем уровне в Париже стала радостная констатация того факта, что армяно-французские отношения, построенные на основе многовековых связей и дружбы между двумя народами, продолжают развиваться в духе дружбы и взаимопонимания.

Если именно в этой декларации заключается успех визитов Армена Саркисяна в Брюссель и Париж, то уместно вспомнить в этой связи знаменитое выражение Эдуара Эрио о дипломатах двух видов: одни читают газеты и знают столько же, сколько мы с вами, а другие не читают газет и не знают ровным счетом ничего.

Такое ощущение, что в ходе своей «челночной дипломатии» по городам и весям Европы Армен Саркисян газет вообще не читает…