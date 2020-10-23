Джейхун Байрамов обсудил Карабах и с помощником Трампа

В рамках рабочего визита в США министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов проинформировал американского чиновника о текущей ситуации в регионе, новой агрессии Армении против Азербайджана, обстрелах мирных жителей Азербайджана и населенных пунктов, серьезных жертвах среди мирного населения, грубом нарушении Арменией международного права, в том числе международного гуманитарного права.

Было подчеркнуто, что для обеспечения устойчивого мира и прогресса в регионе важно ликвидировать факт оккупации и обеспечить соблюдение международно признанных границ государств.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.