Посол Узбекистана рассказал министру Фикрету Мамедову об ужасах, увиденных в Гяндже

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены военные провокации Армении против Азербайджана, в особенности военные преступления, совершенные против мирного населения.

Накануне министр юстиции Фикрет Мамедов встретился с новоназначенным послом Узбекистана в Азербайджане Бахромом Ашрафхановым, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста.

Посол отметил, что во время посещений города Гянджа, подвергшегося ракетным обстрелам со стороны Армении, он стал свидетелем всего ужаса военных преступлений, совершенных против мирного населения. Посол подчеркнул их абсолютную нелогичность, а также выразил соболезнования пострадавшим и пожелал исцеления раненым.

Б.Ашрафханов подчеркнул, что Узбекистан занял принципиальную позицию, которая заключается в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках безоговорочного уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Ф.Мамедов поблагодарил посла за поддержку Азербайджана и отметил, что обратился к иностранным коллегам и прокурорам из 80 стран по поводу захватнической политики Армении и совершенных ею военных преступлений, подчеркнув важную роль дипломатического корпуса в точном и всестороннем доведении правды об Азербайджане до международного сообщества.

На встрече были затронуты перспективы сотрудничества между органами юстиции двух стран, высоко оценены цифровые инновации Азербайджана и подчеркнута взаимная польза обмена опытом для обеих сторон.