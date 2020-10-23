НАТО расширит миссию в Ираке

Министры обороны НАТО поручили военным командующим приступить к расширению натовской миссии в Ираке, но ее точная численность пока не определена. Как передает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Слишком рано говорить о численности расширенной миссии, но она будет гораздо больше, чем сейчас. Мы занимаемся подробным планированием, согласовываем детали", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам виртуального совещания глав минобороны стран альянса.

По его словам, детальный план расширения миссии в Ираке будет рассмотрен на следующей встрече министров обороны.

Он добавил, что из-за пандемии коронавируса страны НАТО были вынуждены несколько сократить численность состава миссии в Ираке. "Сейчас мы вернули инструкторов, личный состав в Ирак, штат укомплектован", - отметил Столтенберг.