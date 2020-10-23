Ильхам Алиев в интервью La Figaro: «Мы готовы прекратить боевые действия...»
«Мы готовы прекратить боевые действия сегодня. Я уже говорил об этом во время переговоров в Москве 10 октября. Я говорил, что чем скорей мы перейдем от военной фазы решения проблемы к переговорной, тем лучше. Мы хотели перейти к столу переговоров, но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим прекращения огня», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Figaro, отвечая на вопрос, когда Азербайджан готов положить конец войне, сообщает АзерТАдж.
Глава государства пояснил, что Армения должна признать принципы урегулирования конфликта, определенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией, Францией и США, — которые Азербайджан уже принял.
«Тогда все прекратится и после этого мы вернемся за стол переговоров», - сказал Ильхам Алиев.
Глава государства подчеркнул, что Никол Пашинян после прихода на пост премьера Армении разрушил мирный процесс своими подстрекательскими заявлениями и военными провокациями.
«Вот уже свыше двух лет после того, как он пришел к власти переговорного процесса нет. Конечно же, я думаю, что политическое решение вопроса возможно. Но правительство Армении должно понять, что они не в том положении, чтобы диктовать. Статус-кво и прежняя линия соприкосновения более не существуют, мы создали новую реальность. И они должны это учитывать», - подчеркнул Ильхам Алиев.
Глава государства сказал, что боевые действия в Нагорном Карабахе 27 сентября начал не Азербайджан, а Армения.
«Мы дали им лишь адекватный ответ. В результате чего мы освободили и продолжаем освобождать территории, которые на международном уровне признаются территориями Азербайджана.
Наша позиция ясна: если армяне не прекратят огонь, мы продолжим освобождать наши земли», - сказал президент.
Отвечая на вопрос, не боится ли он, что вмешательство Турции может превратить локальный конфликт в региональный, Ильхам Алиев заверил, что Турция не вовлечена в боевые действия.
«Действительно, в первые часы армянского наступления президент Турции выразил четкую политическую поддержку в нашу пользу. Но он призывает только к неукоснительному соблюдению четырех резолюций Совета Безопасности ООН, которые требуют от Армении уйти с азербайджанских территорий, которые она занимает», - сказал Ильхам Алиев.
Глава государства еще раз подчеркнул, что на территории Азербайджана нет ни одного иностранного бойца.
Говоря о будущем Карабаха, Ильхам Алиев сказал, что видит его как «процветающую и безопасную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в гармонии, мире и достойных условиях».