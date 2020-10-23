Ильхам Алиев в интервью La Figaro: «Мы готовы прекратить боевые действия...»

«Тогда все прекратится и после этого мы вернемся за стол переговоров», - сказал Ильхам Алиев .

Глава государства пояснил, что Армения должна признать принципы урегулирования конфликта, определенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией, Францией и США, — которые Азербайджан уже принял.

«Мы готовы прекратить боевые действия сегодня. Я уже говорил об этом во время переговоров в Москве 10 октября. Я говорил, что чем скорей мы перейдем от военной фазы решения проблемы к переговорной, тем лучше. Мы хотели перейти к столу переговоров, но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим прекращения огня», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Figaro, отвечая на вопрос, когда Азербайджан готов положить конец войне, сообщает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что Никол Пашинян после прихода на пост премьера Армении разрушил мирный процесс своими подстрекательскими заявлениями и военными провокациями.

«Вот уже свыше двух лет после того, как он пришел к власти переговорного процесса нет. Конечно же, я думаю, что политическое решение вопроса возможно. Но правительство Армении должно понять, что они не в том положении, чтобы диктовать. Статус-кво и прежняя линия соприкосновения более не существуют, мы создали новую реальность. И они должны это учитывать», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что боевые действия в Нагорном Карабахе 27 сентября начал не Азербайджан, а Армения.

«Мы дали им лишь адекватный ответ. В результате чего мы освободили и продолжаем освобождать территории, которые на международном уровне признаются территориями Азербайджана.

Наша позиция ясна: если армяне не прекратят огонь, мы продолжим освобождать наши земли», - сказал президент.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что вмешательство Турции может превратить локальный конфликт в региональный, Ильхам Алиев заверил, что Турция не вовлечена в боевые действия.

«Действительно, в первые часы армянского наступления президент Турции выразил четкую политическую поддержку в нашу пользу. Но он призывает только к неукоснительному соблюдению четырех резолюций Совета Безопасности ООН, которые требуют от Армении уйти с азербайджанских территорий, которые она занимает», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства еще раз подчеркнул, что на территории Азербайджана нет ни одного иностранного бойца.

Говоря о будущем Карабаха, Ильхам Алиев сказал, что видит его как «процветающую и безопасную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в гармонии, мире и достойных условиях».