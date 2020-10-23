«Требуем международного трибунала для тех, кто бомбил Гянджу!»

По поручению Министерства молодежи и спорта сотрудники Главного управления молодежи и спорта города Баку при участии ряда представителей спортивной и молодежной общественности посетили Гянджу и побывали на местах, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны армян.

Были возложены цветы в память о погибших. Участники выступили с призывом к мировому сообществу, в котором было подчеркнуто: «Лица, устроившие геноцид в Ходжалы, остались безнаказанными, и продолжают совершать военные преступления. Требуем специального международного трибунала!».

Далее представители спортивной и молодежной общественности навестили детей, которые в результате армянского террора лишились родителей, а затем побывали в местном военкомате, где передали письма молодежи, адресованные азербайджанским солдатам.