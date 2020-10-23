Война серьезно меняет людей, не нами подмечено. Так произошло и с гауляйтером Араиком Арутюняном: из брутального мачо превратившимся в пушкинскую Татьяну Ларину, пишущую лирические письма.

Глава сепаратистского режима в Карабах е Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором просит его помочь остановить войну.

Кого-то это письмо нагорнокарабахского гауляйтера, возможно, и умилит, кто-то над текстом смахнет скупую слезу: какой слог, какие высокие отношения. Но у нас, циников haqqin.az, оно вызывает целый ряд вопросов, главный из которых: что ж такое произошло, заставившее гауляйтера и его хозяев в Ереване совершить каминг-аут почище персонажей сказки про Золушку, обратившись кто в тыкву, а кто и вовсе из Араика «ястреба войны» Арутюняна стал жадной до любви и писем Татьяной Ларинян?

Не забыв при этом напомнить, что Нагорный Карабах и Россия многие века «дружили домами», чему, как пишет гайляйтер, «имеется множество документальных свидетельств», причем, Президент-джан, заверенных нотариусом, мамой клянусь, век долма не кушать.

А потому, в залог сохранения этой, так сказать, неземной любви, лично он, гауляйтер, просит российского президента «сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта». Иначе совсем беда случиться, любить Владимира Путина в Степанакерте будет некому, кого-то отгеноцидят, а кто-то - сбежит в дали дальние.

В своем послании гауляйтер Араик признается в своих чувствах, которыми внезапно воспылал к российскому президенту. В письме он подчеркивает, что Путин является человеком и лидером, имеющим огромный личный авторитет в мире и регионе. Более того, он покраснев признается, что российского лидера горячо любит не только он лично, но и весь Степанакерт, который высоко ценит активные усилия России и личный вклад Путина, направленные на приостановление широкомасштабных военных действий и «агрессии Азербайджана» против Нагорного Карабаха.

Для любого политика самый желанный избиратель – человек, страдающий склерозом. Но мы-то не забыли, что сегодня к российскому президенту с признанием в любви и требованиями ответного чувства обращаются те, кто еще вчера поливал его грязью, выходил на митинги с антироссийскими плакатами – а после 2018-го года и вовсе начал откровенно плевать в Москву. То сокращая вещание российских каналов, то выдавливая русский язык из всех общественных сфер.

Мы-то прекрасно помним о том, кто проводил антироссийскую политику, кто шантажировал Москву, требуя с нее, подобно африканским царькам, оплаты своей лояльности – и лебезил перед Западом, демонстрируя готовность на все, лишь бы понравиться там.

И прекрасно понимаем, что внезапно вспыхнувшая «любовь» гауляйтера Нагорного Карабаха к российскому лидеру – сугубо утилитарная. Нужно срочно спастись от военного поражения. Чуть смягчиться обстановка – и он с той же пылкостью будет признаваться в любви к Макрону, и даже к Байдену, рассказывая об исторических связях армян с племенами индейцев во время первого всемирного потопа, к кому угодно – лишь бы опять получить возможность вертеть свои мутные гешефты. Пушкинские Татьяны в армянском исполнении – дамы алчные, крученые, во всем стремящиеся исключительно к личной выгоде, искренности там ни на грош.

Это сегодня эмиссары Еревана метут коленями и пиджаками пыль на кремлевском паркете – завтра они тоже самое будут делать в Елисейском дворце и в вашингтонских офисах, менталитет такой: у Армении союзников нет, есть только узкоэгоистические интересы правящей клики и политиканствующих кланов.

Смиренный и любвеобильный тон «письма Татьяны Ларинян» никого в Москве не должен обманывать. Разделим поведение гауляйтера Араика на этапы:

Первый: «Мы боги войны и все дела, раскатаем Баку в лепешку».

Второй: «Мы уже берем врага в котел».

Третий: «Пока мы еще не устроили котел, но уже скоро…»

Четвертый: «За них воюют сирийцы и турецкий спецназ, у них дроны, остановите их!»

Пятый: «Срочно нужно перемирие!»

И вот теперь кульминационный, шестой: «Путин, помоги!». Все, финал, полночь, бой часов и превращение в тыкву. Паника, истерика и написание писем о помощи в то время, когда нужно просто признать свое поражение и остановить войну, чтобы не гибли свои же сограждане. Другого пути у гауляйтера и ереванской клики просто нет. Армянские тыквы и писатели писем сегодня на мировых рынках очень сильно подешевели, нет на них спроса. Совсем.