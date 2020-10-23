ВС Армении обстреливают Нафталан и Тертер из РСЗО
ВС Армении подвергают обстрелу из реактивных систем залпового огня территории Нафталанского и Тертерского районов с Агдеринского направления, сообщает Минобороны.
ВС Армении подвергают обстрелу из реактивных систем залпового огня территории Нафталанского и Тертерского районов с Агдеринского направления, сообщает Минобороны.
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