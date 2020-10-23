«Армения ведет войну неравных сил. У Азербайджана намного больше военной мощи и союзников. Азербайджанская армия сильная не только дронами и современным точечным оружием, но и разведанными, надежным тылом и многим другим, чего нет на армянской стороне », - заявил haqqin.az капитан первого ранга ВМС США в отставке, экс-начальник военного штаба связи НАТО в РФ, командующий Антитеррористическим центром НАТО в Турции Гарри Табах, анализируя боевые действия в Карабах е.

Огромное значение для успеха состоит и в том, убежден американский военный специалист, что азербайджанцы ведут боевые действия на своей территории. Армяне проигрывают по всем статьям, и у них нет поддержки, кроме какого-то обещания Ирана и морального заступничества.

«Нагорный Карабах никто в мире не признает. Армяне оказались не на правильной стороне истории. Я призываю главу Армении Никола Пашиняна остановить уничтожение своей армии. Как командир, я не послал бы своих солдат на верную смерть. Это совершенно неправильно со стороны армянских командиров. Если они настоящие командиры, то они должны сохранить жизни своих солдат от верного уничтожения. Это не трусость, не предательство, не дезертирство, а разум. Командир должен понимать, что бессмысленная и неминуемая гибель солдат - это глупо. В этом нет никакой смелости или преданности родине. Армянская армия в Нагорном Карабахе оказалась в проигрышной ситуации и неразумно терять жизни армянских военных», - считает Табах.

При этом он понимает, что армяне наверняка обвинят его в призыве сдаться и скажут, что их народ никогда не сдается. Однако, уверен бывший военачальник, «весь этот пафос из области кино, а в реальной жизни говорить о продолжении войны в Армении могут только те, чьи дети участвуют в боевых действиях. А все остальные, те, кого не бросают как пушечное мясо в пламя войны, должны помолчать. Это не кино, там зря гибнут армянские военные. Причем бессмысленно гибнут…».

Обращаясь к армянскому руководству, Гарри Табах, будучи опытным военным выступает против бессмысленных солдатских смертей. Ему непонятно, на что надеялись армянские власти со времени перемирия, заключенного в 1994 году.

«Теперь стало очевидным, что армяне в Карабахе - возможно, не по своей вине - оказались инородным телом внутри Азербайджана. Не хочу искать правых и виноватых. Но те из армян, кто действительно в этом повинен, и их дети совершенно не страдают. А страдают оказавшиеся в такой ситуации мирные люди, простые армянские солдаты. Сейчас очевидно одно: армянские военные в Нагорном Карабахе погибают бессмысленно», - повторяет Табах.